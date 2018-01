Mário Sérgio improvisa no São Caetano O técnico Mário Sérgio tenta esconder o time para o jogo contra o Vasco, domingo, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Mas, depois dos treinos táticos realizados nesta quarta-feira, no estádio Anacleto Campanella, ele já descartou a possibilidade de contar com o lateral-esquerdo Zé Carlos, com uma lesão muscular. Como o substituto imediato, Elivélton, se recupera de uma lesão na panturilha esquerda, Mário Sérgio será obrigado a improvisar um jogador na lateral-esquerda. Uma opção é escalar o volante Marlon e a outra é deslocar o zagueiro Serginho. Já na lateral-direita, Mineiro pode recuperar a vaga de Ângelo. E no meio-campo, Fábio Santos deve voltar depois de cumprir suspensão automática - ele entraria no lugar de Marco Aurélio, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate de 1 a 1 contra o Grêmio. Todas estas possibilidades serão testadas no treino coletivo desta quinta-feira à tarde. Mário Sérgio também pode experimentar uma formação mais ofensiva, com três atacantes: Marcinho, Adhemar e Denni.