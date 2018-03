Mário Sérgio luta para manter estilo Polêmico quando jogador e, agora, como técnico. Este é Mário Sérgio Pontes de Paiva, ou simplesmente, Mário Sérgio, que vive uma história de amor e ódio com a torcida e até mesmo com parte da imprensa de São Caetano. Criticado por escalar um time diferente a cada rodada do Campeonato Brasileiro ele não parece preocupado, mantendo-se firme ao seu estilo. E não faltam argumentos para sua auto defesa. "Escalo o time dentro de minhas próprias convicções e não das convicções alheias", assegura. Ele também diz que trabalha sempre em busca do melhor. "Não quero apenas ganhar dinheiro, mas quero realizar um bom trabalho para meu clube", completa. Dentro da concepção de Mário Sérgio sobre futebol, os jogadores devem conhecer diversos esquemas táticos e suas variações. Além disso, precisam desempenhar em campo funções diferentes, principalmente, duas delas: marcar e atacar. É o que justifica, por exemplo, algumas improvisações já vistas no time. No último jogo, no empate de 1 a 1 com o Paraná, o lateral Zé Carlos atuou como atacante. No jogo anterior, na vitória de 2 a 0 sobre o Atlético Mineiro, o meia Luis Carlos Capixaba desempenhou a função de lateral direito. Diante de tantas e freqüentes mudanças, fica impossível acertar a escalação do time a cada jogo. E também se fazer qualquer tipo de previsão sobre o comportamento do time durante as partidas. Para o técnico, porém, a única atuação "abaixo da crítica" aconteceu na derrota para o Figueirense, por 3 a 0, em Florianópolis. Com 14 pontos, o São Caetano ocupa a 14ª posição. Depois de empatar fora de casa contra o Paraná, tentará sua primeira vitória longe de casa diante da Ponte Preta, sábado, em Campinas. Os jogadores voltam aos treinos nesta terça-feira cedo.