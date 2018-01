Mário Sérgio mantém time contra Santos Com o time em plena ascensão dentro do Campeonato Brasileiro, o técnico Mário Sérgio, do São Caetano, se deu ao luxo de não promover a volta do zagueiro Serginho e do meia atacante Anaílson, recuperados de contusão, no jogo contra o Santos, domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro. Segundo o técnico, os dois jogadores retornaram de contusões e estão treinando fisicamente mas ainda estão longe do ritmo dos demais companheiros. Além disso, ele não vê necessidade de precipitar o retorno de qualquer jogador. "O time foi bem contra o Corinthians (venceu por 1 a 0) e só vamos mexer onde for necessário ou onde a gente tiver alguma idéia específica para este jogo", justificou Mário Sérgio. A defesa, por exemplo, se comportou bem com os três zagueiros - Dininho, Gustavo e Thiago. Dos jogadores que estavam machucados, só o atacante Adhemar passa a ser opção, mas provavelmente para o banco de reservas. Dois jogadores cumpriram suspensão e também estão de volta. Um deles é o volante Marco Aurélio, que pode ganhar a vaga de Marcelo Mattos que se apresentou à seleção brasileira Sub-20. Outro é Zé Carlos, que ficou suspenso por três jogos, e passa a ser opção tanto na lateral-esquerda como no ataque. Mas, em princípio, Elivélton e Matheus continuarão no time. Mário Sérgio deve confirmar o time somente após o coletivo desta sexta-feira à tarde, realizado a portas fechadas na Chácara Santa Luzia, em Mauá. Pela manhã todos estão liberados.