Mário Sérgio: mistério no São Caetano Pela primeira vez neste Campeonato Brasileiro o técnico do São Caetano, Mário Sérgio, terá todos os jogadores à sua disposição. E, se com tantos problemas já fazia mistérios para escolher a sua formação ideal, agora é que o treinador promete mais suspense mesmo tendo pela frente o lanterna Goiás, domingo, no estádio Serra Dourada. Mesmo com as voltas do zagueiro Gustavo e do volante Fábio Santos, Mário Sérgio esconde o time titular e promete divulgá-lo somente momentos antes do início da partida contra o Goiás neste domingo, às 16 horas, pela 20ª rodada do Brasileirão. O que é quase certo é a escolha do esquema 3-5-2, com Serginho, Dininho e Gustavo formando a linha de zagueiros para proteger o goleiro Sílvio Luís. Como sempre, Mário utilizou um dos coletivos da semana com portões fechados para poder treinar alguns jog adas ensaiadas, em cobranças de faltas e escanteios, além de acertar o posicionamento dentro de campo.