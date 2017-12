Mário Sérgio muda o Atlético-PR O Atlético Paranaense ainda persegue a tão esperada primeira vitória fora de casa neste Campeonato Brasileiro. Depois de uma semana de trabalhos em Canela, uma das cidades turísticas da Serra Gaúcha, os jogadores seguiram direto para Belo Horizonte, onde enfrentam o Atlético Mineiro neste sábado, às 18 horas, no estádio Mineirão. A temporada no Rio Grande do Sul foi utilizada pelo técnico Mário Sérgio para melhorar a convivência entre os atletas. Para a partida deste sábado, o treinador deverá alterar a equipe, com a entrada do meia Alan Bahia na defesa. O objetivo é ter mais qualidade na saída de bola. Com isso, Douglas Silva ganha um lugar no meio, enquanto Alessandro retorna à ala direita. "Faço isso porque não posso contar com outros atletas dessas posições", justificou Mário Sérgio.