Mário Sérgio nega contato com Grêmio O boato do assédio do Grêmio sobre Mário Sérgio, do São Caetano, não passa de especulação. Quem assegura é o próprio treinador, que jura não ter sido procurado, até o final da tarde desta quinta-feira, por qualquer dirigente do time gaúcho para substituir Tite. A preocupação de Mário Sérgio, neste momento, é apenas uma: vencer o Corinthians, domingo, às 16 horas, no estádio Anacleto Campanella, pelo Campeonato Brasileiro. "Não fui procurado por ninguém. E agora nem poderia conversar, porque estou só pensando neste jogo importante contra o Corinthians", afirmou Mário Sérgio. Apesar do desmentido, no Sul comenta-se que Mário Sérgio já teria aceito a proposta de R$ 75 mil mensais do Grêmio. Mas ele teria pedido a contratação de três auxiliares, ao custo de R$ 20 mil cada, o que teria assustado os dirigentes do clube gaúcho. Enquanto isso, Mário Sérgio tenta definir o time titular do São Caetano para o jogo de domingo, quando terá quatro desfalques. O zagueiro Serginho, com uma lesão muscular na coxa esquerda, e o centroavante Adhemar, ainda se recuperando fisicamente, Marco Aurélio, expulso no empate com a Ponte Preta, e o lateral-esquerdo Zé Carlos, que cumpre a terceira partida de suspensão, não jogam. O lateral Elivélton, liberado pelo departamento médico, está à disposição de Mário Sérgio, enquanto Anaílson depende de um teste para ficar como opção no banco de reservas.