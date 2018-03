Mário Sérgio pode mudar o São Caetano O fraco desempenho do São Caetano no último domingo, quando foi derrotado pelo Guarani no estádio Anacleto Campanella, fez com o técnico Mário Sérgio pensasse em fazer novas mudanças no time que enfrenta o Bahia na próxima quarta-feira, às 20h30, no estádio da Fonte Nova, em Salvador. Sem poder contar com o meia Fábio Santos e o zagueiro Gustavo, suspensos, o treinador faz mistério quanto a escalação para enfrentar os baianos, mas é provável que abra mão do 3-5-2 utilizado contra o Guarani. Nesta segunda-feira, os jogadores realizaram apenas um treino leve e na terça haverá um coletivo antes de seguir viagem para Salvador. Com a derrota na última rodada, o time do ABC Paulista caiu para a oitava posição na classificação do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos ganhos.