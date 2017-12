Mário Sérgio põe Atlético-MG na defesa Diante de um concorrente direto na luta contra o rebaixamento, o técnico do Atlético-MG, Mário Sérgio, deverá optar por um esquema cauteloso. Para o jogo contra o Paraná, neste sábado, às 16 horas, no estádio Pinheirão, em Curitiba, pela 42ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time mineiro terá um esquema com três zagueiros. Com isso, o atacante Márcio Santos sai para a entrada de Thiago Junio na zaga. O jogo é decisivo para as duas equipes. Após a goleada por 6 a 1 sobre o Flamengo, na última rodada, o Atlético saiu da zona de rebaixamento, mas continua ameaçado. O time mineiro está em 19º lugar, com 46 pontos, um a mais do que o Paraná, que ocupa a 21ª colocação. Mário Sérgio avisou que só anunciará oficialmente a equipe que entra em campo momentos antes da partida, no vestiário do estádio. Ele comentou, porém, sobre a saída de Márcio Santos do time, argumentando que Alex Mineiro - destaque do jogo contra o Flamengo - terá o auxílio dos meias Renato e Rodrigo Fabri no setor ofensivo. "É sempre difícil jogar sozinho. Mas vamos tentar superar isso e trazer uma grande vitória", disse Alex Mineiro.