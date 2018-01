Mário Sérgio: quase nos complicamos Mais uma vez o São Caetano mostrou que já é uma realidade no futebol brasileiro. Hoje, novamente o Corinthians foi a vítima do time comandado por Mário Sérgio. Em menos de seis meses, é a segunda vez que o São Caetano vence a equipe corintiana pelo mesmo placar, 3 a 0. Agora, ficou em situação confortável no grupo 3. É o segundo colocado com nove pontos, um a menos que o líder América, de São José o Rio Preto. "Por incrível que pareça, as pessoas podem até não acreditar no que eu vou dizer, mas o jogo ficou muito mais difícil depois que o Corinthians ficou com dois jogadores a menos. Nós passamos a tocar a bola com os volantes, e isso piorou o nosso toque de bola", analisa o técnico Mário Sérgio. "Além disso, o Corinthians ficou no seu próprio campo e passou a jogar nos contra-ataques. Tínhamos de tocar mais a bola e por pouco não nos complicamos, até porque o Paulo César (o árbitro) inventou um pênalti. Fomos erradamente para cima. Deveríamos ter tocado mais a bola." O técnico do São Caetano aproveitou para explicar a discussão que teve com alguns torcedores do Corinthians. "Futebol é isso. Eu fiquei quieto o jogo inteiro, só ouvindo. Mas aí, quando você xinga, eles não gostam. Mas é um processo democrático e eles não gostaram quando eu falei, mas faz parte." Capixaba, autor do primeiro gol do São Caetano e destaque da partida, disse qual é o segredo do São Caetano, que até agora, em três jogos, não sofreu nenhum gol no Campeonato Paulista. "Nossa equipe marca muito forte. Essa tem sido a filosofia. Quando tocamos a bola, envolvemos a defesa adversária." Para o zagueiro Dininho, o único problema foi o que destacou o técnico Mário Sérgio: "Nós demos uma amolecida e quase nos complicamos. Isso não pode mais acontecer, principalmente porque tínhamos dois jogadores a mais. Foi um jogo muito difícil, mas o importante foi que conquistamos os três pontos."