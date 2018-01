Mário Sérgio quer mais do São Caetano Nem parece que o São Caetano é líder do seu grupo, já está classificado e tem 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Para o técnico Mário Sérgio, a semana será de trabalho duro. Mesmo porque, ele pretende terminar a primeira fase com vitórias em todos os jogos. Para isso, basta vencer o lanterna Marília, domingo, no ABC paulista. "O time ganha moral e os adversários tem que nos respeitar. Mas, repito, todos os jogos são difíceis", afirmou Mário Sérgio sobre a possibilidade de acabar a primeira fase com 100% de aproveitamento. Segundo Mário Sérgio, a união do grupo e a aceitação da sua filosofia de trabalho são os fatores decisivos para a boa campanha do São Caetano. "Eles entenderam que todos são titulares e precisam estar prontos para jogar quando for necessário. Nunca consegui implantar 100% esta filosofia de trabalho", disse o técnico.