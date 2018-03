Mário Sérgio reforça a marcação O São Caetano ainda não venceu fora de casa neste Campeonato Brasileiro, mas sabe que será muito difícil quebrar este pequeno tabu diante do Paraná, neste sábado, às 15h30, pela 10ª rodada. Tanto que o técnico Mário Sérgio priorizou o sistema defensivo para segurar um adversário, que tem 100% de aproveitamento no estádio Pinheirão, em Curitiba, o local do jogo. Enquanto o time paranaense venceu seus quatro jogos em casa, o São Caetano empatou duas e perdeu outras duas vezes como visitante. Na derrota para o Vasco, por 1 a 0, em São Januário, o time do ABC atuou muito bem mas não venceu. "O que importa é somar pontos, jogando bem ou mal. Às vezes o time joga bem e perde, deixando um ar de esperança para o futuro. Mas os pontos é que ditam a tabela de classificação", afirmou Mário Sérgio. São Caetano e Paraná estão com situações parecidas no Brasileiro. Enquanto o time paranaense tem 14 pontos e está em 6º lugar, o paulista ocupa a 9ª posição, com 13. Para o jogo deste sábado, o zagueiro Serginho e o lateral-esquerdo Zé Carlos voltam após cumprirem suspensão automática. É provável que Mário Sérgio aproveite Marlon como lateral-direito, reforçando a marcação, além de fixar Mineiro no meio-de-campo, ao lado de outros dois volantes: Marco Aurélio e Fábio Santos. A meia poderá ser ocupada pelo jovem Marcelo Mattos ou até mesmo por Anaílson. Os desfalques são o volante Ramalho e o meia Luis Carlos Capixaba, com três cartões amarelos. O ataque, apesar do fraco desempenho nos últimos jogos, deve ser mantido com Marcinho e Adhemar, que marca há três meses. "Vivo de gols. É melhor marcar antes que eu morra", ironizou o atacante, incomodado com sua própria situação.