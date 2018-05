Mário Sérgio ressalta esperança de título no Inter O Internacional depende de um tropeço do Flamengo diante do Grêmio no Maracanã, além de uma vitória sobre o Santo André no Beira-Rio, para ficar com o título do Campeonato Brasileiro. Mas apesar da situação ser complicada, o técnico Mário Sérgio ressaltou sua esperança em ser campeão.