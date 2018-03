Mário Sérgio satisfeito com o empate O São Caetano empatou com o Paraná, por 1 a 1, em Curitiba, sábado, e continua ainda sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. Mas nada disso parece preocupar o técnico Mário Sérgio, que elogiou o empenho de seus jogadores e preferiu manter o discurso de que esta tão esperada vitória longe do ABC vai acontecer "na hora certa". O São Caetano, agora, tem 14 pontos e continua mantendo-se entre os primeiros colocados na tabela. "Ninguém tinha tirado pontos do Paraná em casa em cinco jogos. Trata-se de um time técnico e muito guerreiro diante de sua torcida". O São Caetano terá outra chance na próxima rodada para vencer em campo adversário. Vai enfrentar a Ponte Preta, em Campinas, dia 31. Os jogadores voltaram sábado à noite e foram dispensados até terça-feira cedo, como já se tornou costumeiro na semana de preparação do time.