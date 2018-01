Mário Sérgio tenta conter entusiasmo Antes dos treinamentos desta terça-feira, o técnico Mário Sérgio fez questão de reunir o elenco do São Caetano para não deixar os jogadores se empolgarem demais com a atual fase, depois de três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. O próximo jogo será contra o Coritiba, sábado, na capital paranaense. O zagueiro Gustavo, com dores musculares, foi poupado dos treinos físicos, mas não preocupa. Ele tem sido titular nos últimos jogos, após a chance recebida com a contusão de Serginho, já recuperado. O volante Marco Aurélio cumpriu suspensão automática e também está à disposição de Mário Sérgio.