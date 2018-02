Mário Sérgio vira diretor do Grêmio O ex-jogador Mário Sérgio foi contratado para ser diretor-executivo de futebol do Grêmio. Ele terá a missão de escolher o técnico e montar o time que vai tentar tirar o clube gaúcho da segunda divisão do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Ao ser apresentado pelo presidente Paulo Odone, nesta quinta-feira, Mário Sérgio disse que pretende montar um time guerreiro, com jogadores que tenham orgulho de vestir a camiseta com a qual ele conquistou seu maior título, o de campeão mundial interclubes em 1983. "Minha vida é feita de desafios e a tarefa que tenho agora me motivou muito", disse Mário Sérgio, que exerceu função semelhante no Corinthians em 1997.