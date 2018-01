Maritimo vence na abertura da rodada O Maritimo venceu o Nacional da Ilha da Madeira por 2 a 1 nesta sexta-feira, na abertura da 28.ª rodada do Campeonato Português 2004/05. Com esta vitória, o Maritimo melhora sua situação na classificação, subindo provisoriamente para a sétima posição, com 39 pontos. E o Nacional se complica, pois fica com 34 pontos e deve ser ultrapassado. Neste sábado, acontecerá apenas uma partida: Boavista x Porto. Confira a classificação, os resultados e os próximos jogos do Campeonato Português 2004/05.