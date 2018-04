Maritimo vence Setúbal no Português O Marítimo ganhou fora de casa na rodada deste domingo do Campeonato Português. A equipe derrotou o Vitória de Setúbal por 1 a 0, gol de Gaúcho Gomes. Outro time que conseguiu bom resultado jogando em campo adversário foi o Pacos Ferreira, que ganhou do Belenenses por 2 a 1. Nos outros jogos do dia, o Alverca venceu o Santa Clara por 3 a 1, enquanto o União Leiria superou o Braga pelo mesmo placar.