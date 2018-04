Marketing chega ao futebol júnior Careca tem 1m83, 80 quilos e 18 anos. Tem ainda um belo trabalho de assessoria profissional ajudando-o na luta para vencer no futebol profissional. "Ele é um jogador preparado para o sucesso, pronto para vencer", afirma Denis Fuckman, que detesta ser chamado de procurador. "Sou um empresário de futebol e estou dando todo o apoio para que esse garoto chegue longe na carreira." Hoje, às 16h, em Santo André, Careca passará por um novo teste. O Corinthians precisa vencer o Santo André para chegar à segunda fase da Copa São Paulo e ele, que já marcou dois gols no campeonato, tem a responsabilidade de fazer mais. "Gol é comigo mesmo. Sou um jogador de área, chuto com as duas pernas e gosto de desafios." Leia mais no Jornal da Tarde