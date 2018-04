Marketing do Corinthians rejeita contratação de Tevez

SÃO PAULO - Sonho confesso do presidente Andrés Sanchez, a contratação de Carlos Tevez não agrada ao marketing do Corinthians. Luis Paulo Rosenberg, diretor de marketing do clube, voltou a dizer que a vinda do argentino pode ameaçar o equilíbrio do grupo montado por Tite. "O Tite montou um elenco homogêneo e não merece receber um jogador maluco-beleza", disparou o dirigente, que admitiu montar um projeto especial para o atacante caso seja necessário. "Eu trabalho para o presidente. Se o futebol quiser o Tevez, o marketing tem de trabalhar para isso."

Recentemente, Rosenberg já havia feito críticas à possível chegada de Tevez. "Chega de comprar velhos. Mercadologicamente seria um sucesso, mas para o moral do grupo ele não é agregador", afirmou o diretor. Em litígio com o Manchester City, seu atual clube, Tevez deixou a Inglaterra sem autorização e está na Argentina, aguardando uma provável negociação no fim do ano.

PROVOCAÇÃO

Polêmico, Rosenberg aproveitou a reunião do Conselho Deliberativo do clube nesta quinta-feira, no Parque São Jorge, para alfinetar os rivais palmeirenses. "Acho que o Corinthians tem grandes chances de ganhar o Brasileiro. Temos de chegar à última rodada já campeões, pois adoraria receber a faixa do Palmeiras."

Na reunião, Rosenberg foi requisitado pelos conselheiros para dar explicações sobre o contrato do Itaquerão. "Não há com o que se preocupar com detalhes obscuros do contrato, pois o estádio será do Corinthians, e não de algum fundo." Segundo ele, apenas a administração do estádio será terceirizada. "Não queremos que aconteça o mesmo que ocorre no Engenhão, com falta de luz. Não haverá uma lâmpada queimada no Itaquerão", garantiu.

O diretora reforçou que não está prevista a realização de shows no futuro estádio. "Só os jogos vão sustentar. Para fazer um show é preciso três ou quatro dias e o evento estraga o campo. Não queremos ir para Barueri e deixar a Madonna pisoteando o gramado", ironizou, em referência aos constantes eventos internacionais que o São Paulo promove no Morumbi.

ESTATUTO

O Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou na noite desta quinta-feira uma mudança no estatuto para as próximas eleições, marcadas para 11 de fevereiro. A forma de eleição dos 200 conselheiros trienais foi alterada. Antes eleitos por proporcionalidade, eles agora serão escolhidos por chapas. A reunião chegou a estar ameaçada porque não havia sido convocada pelo presidente do conselho, Carlos Senger. O vice, Alexandre Husni, comandou os trabalhos.