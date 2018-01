Marketing do Corinthians: sem novidade O plano de marketing do Corinthians, apresentado com pompa nesta terça-feira à noite, frustrou as expectativas. Isso porque os tópicos apresentados já eram conhecidos e já estão sendo implementados. São os casos da revista Coringuinhas e do RG do corintiano. A idéia do bar temático, a ser montado em local ainda não definido, também não é nova.