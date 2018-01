Portuguesa acerta patrocínio de padaria dos EUA para Série C

A ideia de divulgar padarias em seu uniforme renderá uma ajuda financeira à Portuguesa até o final do Campeonato Brasileiro da Série C. O projeto vingou, tanto é que o clube acertou, nesta quinta-feira, com uma padaria dos Estados Unidos para as próximas partidas da competição.

O novo parceiro do time do Canindé é o Pague Menos Bakery, que tem como proprietário um brasileiro descendente de portugueses. A negociação começou no início da semana e não teve problemas para ser concretizada. O valor do patrocínio não foi revelado.

A padaria fica localizada na cidade de Danbury, de pouco mais de 80 mil habitantes e que está a mais de uma hora de Nova York. O nome com os dizeres Pague Menos foi usado justamente para atrair a atenção de outros brasileiros que tentam ganhar a vida nos Estados Unidos.

Esta é a 17ª padaria que firmou patrocínio junto à Portuguesa. Número muito pequeno para a diretoria, que esperava ter, no mínimo, 40 estabelecimentos em seu uniforme durante os jogos da terceira divisão nacional.

A Portuguesa, que vem de derrota para o Brasil por 4 a 1, em Pelotas (RS), volta a campo na próxima segunda-feira para enfrentar o Madureira, às 20h30, no estádio do Canindé, em São Paulo. O time é o quinto colocado do Grupo B, com 15 pontos.