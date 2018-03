Marlon comemora boa fase do Fluminense, que busca a sétima vitória consecutiva

O lateral-direito Marlon comemorou a boa fase do Fluminense, que vem de seis vitórias consecutivas. O jogador espera agora que a equipe tricolor mantenha o embalo no duelo contra o Avaí nesta quinta-feira, às 19h15, no estádio do Engenhão, pela terceira rodada da Copa do Brasil.

+ Confira a tabela da Copa do Brasil

"A equipe vem trabalhando firme, vem aproveitando os jogos para colocar em prática nosso novo ritmo de jogo. Estamos felizes com os resultados que estão vindo, mas sabemos que tem que trabalhar muito porque os adversários vão vir com a missão de ganhar do Fluminense", destacou.

O Fluminense vem de quatro vitórias seguidas no Campeonato Carioca - 4 a 0 contra o Flamengo e contra o Bangu, 1 a 0 sobre o Macaé e 2 a 1 em cima do Madureira. E de dois triunfos na Copa do Brasil: derrotou o Salgueiro por 5 a 0 e a Caldense, por 1 a 0.

Marlon aproveitou o bom momento do time para convocar os torcedores para a partida contra o Avaí. "A gente sabe que a torcida é muito passional e comparece de acordo com o momento do time. Mas a torcida do Fluminense é muito apaixonada e sempre torce junto. O torcedor é um fator muito importante, ainda mais em competições eliminatórias, e contamos com o apoio para buscar a classificação", finalizou.

O time tricolor treinou na tarde desta terça-feira no CT da Barra. O técnico Abel Braga comandou um trabalho tática e depois dividiu o grupo em dois. Uma parte treinou finalização e a outra fez atividade física. O elenco realizará nesta quarta-feira pela manhã o último treino antes de encarar o Avaí.