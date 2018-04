Marlon espera se firmar no Fluminense em 2015 após aprendizado

Formado nas divisões de base do Fluminense, o zagueiro Marlon teve um segundo semestre especial no clube, sendo titular em quase todas as partidas da reta final do Campeonato Brasileiro. O jogador acredita que 2014 foi um ano de evolução e muito aprendizado e espera dar sequência ao bom momento na próxima temporada, quando o time seguirá sendo dirigido por Cristóvão Borges.

"2015 vai ser bom, tenho certeza de que vamos nos esforçar muito para conseguir corresponder as expectativas dos torcedores. Graças a Deus consegui ter uma boa participação em 2014. Tive grandes companheiros e aprendi muito no convívio diário com eles. O Fluminense é um grande clube e acredito que continuará cada fez mais forte. Vou me dedicar para seguir evoluindo, vou escutar os mais experientes e aprender muito com o Cristóvão e toda a comissão técnica", disse.

Após anos de seguidos investimentos pesados no Fluminense através da antiga parceira Unimed, o clube viverá uma temporada de poucos gastos, o que deve abrir espaços para as promessas das divisões de base do clube, formadas em Xerém. Marlon é um desses jogadores e garante estar pronto para corresponder em campo.

"Este pode ser o ano dos jogadores formados em Xerém. Trabalhamos muito para conseguir o nosso espaço e estamos sendo reconhecidos por isso. Atuar em time grande é sempre complicado, existe pressão, mas me sinto preparado para enfrentar qualquer tipo de desafio", afirmou o zagueiro, convocado para defender a seleção brasileira Sub-20 no Sul-Americano, em janeiro de 2015.