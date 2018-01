Marlon, machucado, renova com Guarani O Guarani quase ficou sem o volante Marlon, que no final de semana chegou a ser anunciado como reforço do Grêmio. Mas nesta segunda-feira a diretoria renovou contrato com o jogador, mesmo ele tendo sido vetado pelos médicos do clube gaúcho. Marlon foi rejeitado pelos gaúchos porque ainda se recupera de uma cirurgia de ligamento cruzado do joelho direito. Ele passou por cirurgia há quatro meses e meio, precisando ainda de mais 45 dias para voltar aos treinamentos normais com bola. Mesmo com este problema, os dirigentes do Guarani preferiram renovar seu contrato por um ano, o que não tinha acontecido antes porque o jogador exigia um reajuste salarial. Além dele, o clube acertou até o momento as renovações do goleiro Jean e dos volantes Marcos Paulo e Careca. Com relação a contratações, a expectativa agora é para um acerto com o meia Anaílson, do São Caetano. Os clubes já definiram o acordo, mas falta ainda o acerto com o próprio jogador que passa férias em Estreito, cidade no Maranhão. "Tenho um dinheiro para receber do São Caetano. Mas ainda não conversei sobre contrato também com o Guarani", comentou o meia que no segundo semestre defendeu o Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro.