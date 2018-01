Marlon Santos festeja e diz que 2015 foi 'ano de consolidação' no Fluminense Revelação das divisões de base do Fluminense, o zagueiro Marlon Santos fez um balanço positivo da temporada 2015 e avaliou que o ano foi de "consolidação" da sua carreira. O jogador conquistou a confiança dos diferentes técnicos que passaram pelo clube e fechou o ano como titular. Além disso, destacou ter aprendido muito com jogadores experientes e consagrados do elenco.