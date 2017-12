Marlone admite que derrota em clássico ainda incomoda o Corinthians

A derrota na decisão da Florida Cup para o São Paulo ainda não foi bem digerida entre os jogadores do Corinthians. Marlone admite que ter perdido a taça para o rival, em torneio disputado nos Estados Unidos, ainda incomoda, mas acredita que a equipe tirou lições do torneio e chegará forte nesta temporada.

"Até em pelada clássico é clássico e ninguém quer perder, por mais que seja pré-temporada. Fomos com pensamento de ganhar, mas conseguimos trazer coisas positivas da Florida, porque fazíamos tudo junto. Infelizmente tivemos um resultado negativo, mas trouxemos mais coisas positivas do que negativas, o Carille disse que era pra gente sair dali com a cabeça erguida. Temos tudo para fazer um grande ano", projetou o meia.

No ano passado, Marlone viveu de altos e baixos e acabou a temporada em alta. Titular, elogiado pela torcida e ainda concorrendo ao prêmio Puskas, o meia superou a desconfiança e acredita que poderá se firmar e crescer ainda mais na equipe neste ano.

"Isso aumenta a confiança (começar o ano como titular). E a responsabilidade também. Para mim é motivo de muita alegria e só tenho que agradecer ao grupo e ao Carille. Espero corresponder à altura. Entro com a confiança renovada e espero começar bem, dando conta do recado", comentou.

Assim como outros jogadores já apontaram, Marlone acredita que as semelhanças entre o técnico Fábio Carille e Tite, atual treinador da seleção brasileira, facilita o trabalho.

"O Carille tem muitas coisas parecidas com o Tite, só não pega coisa boa dele quem não quer. Quem chega compra essa ideia, um sistema que já se faz há muito tempo, de conversar, entender a forma de jogo dos atletas", explicou.