Marlone sobre acerto com Corinthians: 'Faltam detalhes'

Marlone está muito perto de ser confirmado como o substituto de Jadson no Corinthians. O meio-campista, que jogou o Brasileirão pelo Sport, admitiu nesta sexta-feira que o acerto com o clube paulista está "encaminhado". Ele até já se despediu da torcida do Sport e pode ser anunciado pelo time paulista a qualquer momento.

"Já está bem encaminhado. Só faltam ainda alguns detalhes do contrato, meus empresários estão avaliando para a gente fechar", contou o meia em entrevista ao SporTV. "Acho que são por quatro anos (de contrato), estamos só avaliando algumas coisas para fechar", reforçou.

A ideia é que Marlone jogue no mesmo setor do campo em que Jadson se consagrou no título brasileiro deste ano. Pelo Sport, ele também atuou aberto pela esquerda. "Fiz duas funções no Sport. Com Eduardo Baptista, joguei mais aberto. Com o Falcão, joguei mais pelo meio, chegando no gol do adversário. Fui mais utilizado aberto, até porque minha característica é mais aguda, ir para cima do adversário, no mano a mano", comentou ele.

Marlone chegou ao Sport por empréstimo no meio do ano, após uma passagem bastante apagada pelo Fluminense. Em Recife, teve dificuldades para se firmar no começo, mas arrancou na reta final do Campeonato Brasileiro, conquistou a titularidade e até se destacou em algumas partidas. Em 35 jogos, marcou três gols e deu oito assistências com a camisa do clube.