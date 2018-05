Marlone diz que Corinthians merece vaga na Libertadores

Sétimo colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos, o Corinthians não tem jogado bem, mas mesmo assim, se mantém firme na briga pela classificação para a Libertadores. Para o meia Marlone, a dedicação demonstrada pela equipe deve ser recompensada, e nada mais justo do que ficar entre os seis primeiros colocados para, assim, se garantir na competição continental.

"Tivemos altos e baixos durante a competição, mas o futebol é resultado. Muitos clubes já conquistaram coisas durante o campeonato só na vontade e na garra. Se hoje estamos nessa condição, acho que a gente merece uma vaga", disse o meia, autor do gol da vitória por 1 a 0 do Corinthians sobre o Internacional.

O elenco corintiano se reapresentou nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava, e a novidade foi a presença do meia Guilherme no gramado. Recuperado de dores no adutor da coxa direita, ele deve ter condições de atuar diante do Atlético-PR, sábado, às 21h, no Itaquerão.

A ausência de Guilherme na partida contra o Internacional pegou muita gente de surpresa. O jogador estava relacionado para o jogo, mas foi cortado até do banco de reservas. Depois da partida, o técnico Oswaldo de Oliveira explicou que o meia se sentia inseguro para atuar, por isso foi poupado.

Além de Guilherme, quem também pode reaparecer na equipe são Giovanni Augusto e Lucca, que cumpriram suspensão diante dos gaúchos. Embora esteja em sétimo, o Corinthians depende apenas de suas forças para chegar à Libertadores, já que encara na próxima rodada o Atlético-PR, que tem um ponto a mais.