Marlone ficará de três a quatro semanas fora do Corinthians

O meia Marlone sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e desfalcará o Corinthians de três a quatro semanas. O jogador havia sido submetido a exames médicos na segunda-feira e o resultado foi divulgado na tarde desta terça-feira.

Marlone se machucou domingo, no empate por 2 a 2 com Ferroviária, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. O atleta sofreu a lesão no segundo tempo, mas não foi substituído porque Tite já havia feito três substituições.

O meia é o terceiro jogador entregue ao departamento médico neste início de temporada. O volante Elias sofreu uma fissura na fíbula esquerda e ficará com a perna imobilizada de três a quatro semanas. Já o goleiro Walter, reserva imediato de Cássio, teve uma fissura na costela.

O Corinthians enfrenta o São Bento, quarta-feira, em Sorocaba, às 21h45. Tite deve mesclar titulares e reservas. Invicto, o Corinthians lidera o Grupo D do Campeonato Paulista com 13 pontos.