Marlone passa por exames e vira preocupação para Tite

O meia Marlone foi submetido a exames médicos na segunda-feira e deverá saber nesta terça-feira a gravidade da lesão que sofreu no tornozelo direito. No domingo, no empate por 2 a 2 com Ferroviária, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, o jogador se machucou no segundo tempo , mas não foi substituído porque Tite já havia feito três substituições.

Marlone foi contratado em dezembro. O jogador disputou apenas seis jogos pelo Corinthians até agora e ainda não conseguiu render o bom futebol que apresentou ano passado no Sport.

A temporada mal começou e as lesões já começaram a tirar o sono de Tite. Marlone se junta no departamento médico ao volante Elias, que sofreu uma fissura na fíbula esquerda e ficará com a perna imobilizada de três a quatro semanas.

Outro jogador machucado é o goleiro Walter, reserva imediato de Cássio. Ele sofreu uma fissura na costela e também está fora dos treinos.

O Corinthians volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o São Bento, em Sorocaba, às 21h45. O Corinthians lidera o Grupo D do Campeonato Paulista com 13 pontos. Tite deve escalar um time misto.