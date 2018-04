Marlone se diz emocionado após marcar gol de voleio

Em comemoração no Itaquerão, na goleada de 6 a 0 do Corinthians sobre o Cobresal, Marlone vibrou tanto que ergueu as mãos para o alto. Não foi para menos. Além de ter feito um golaço, de voleio, o meia tinha um motivo especial para celebrar. Por causa de uma lesão no tornozelo direito, há dois meses ele não começava uma partida como titular.

"Fico até emocionado. Só tenho de agradecer a Deus e ao departamento médico", afirmou o jogador à TV Globo. "Foram eles que me deram forças nesses dias, sei que somos todos profissionais, mas foram dias difíceis."

Marlone marcou o primeiro e o terceiro gol do Corinthians na goleada sobre o Cobresal, pela última rodada do Grupo 8 da Copa Libertadores, nesta quarta-feira. Ele matou a bola no peito dentro da área e acertou um voleio na entrada da área.

O jogador, eleito melhor da partida, disse que se sentiu feliz por ter ajudado a equipe e enalteceu o trabalho de Tite durante esse tempo em que sequer era relacionado para os jogos. "Ele é um verdadeiro professor. É um cara que ensina e trabalha todo mundo da mesma maneira. Em nenhum momento ele deixou de me dar atenção."

Com a vitória nesta quarta-feira, o Corinthians chegou aos 13 pontos e confirmou a liderança do Grupo 8. O time avançou às oitavas de final com a terceira melhor campanha e deve enfrentar o Nacional, do Uruguai, na próxima fase.