Marlone supera Messi e Neymar e está entre os finalistas do prêmio Puskás

Marlone é o único representante do Brasil no prêmio Puskás, concedido pela Fifa ao gol mais bonito da temporada. A entidade anunciou nesta sexta-feira, o nome dos três finalistas. Ao lado do corintiano concorrerá Mohd Faiz Subri, da Malásia, e Daniuska Rodríguez, da Venezuela. A surpresa fica pela ausência de Messi e Neymar, os jogadores estavam na lista dos dez primeiros selecionados.

A cerimônia de premiação acontecerá no dia 9 de janeiro, em Zurique, na Suíça. Junto com o prêmio Puskas, também serão divulgados o melhor treinador e melhor jogador, do futebol feminino e masculino.

O meia Marlone concorre com o gol marcado na goleada sobre o Cobresal por 6 a 0, pela Copa Libertadores, no dia 21 de abril deste ano. Após cruzamento de Edilson da direita, o meia domina no peito e acerta um sem-pulo da entrada da área.

O atual vencedor é Wendell Lira, que fez um golaço pelo Goianésia e desbancou Lionel Messi. Quem também já superou o argentino foi Neymar, quando recebeu o prêmio de gol mais bonito de 2011, jogando pelo Santos.