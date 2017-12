Marlone vê saída de jogadores como 'oportunidade'

Em meio à debandada de jogadores do Corinthians para o futebol chinês, o meia Marlone chega ao Parque São Jorge com o desafio de não deixar que o desempenho da equipe desmorone após as saídas de Jadson e Renato Augusto. O jogador foi um dos destaques do Sport no último Campeonato Brasileiro e assinou contrato até dezembro de 2019.

"Sabemos que é difícil competir com o mercado chinês, mas encaro esse momento como uma oportunidade", disse Marlone, nesta quinta-feira, durante sua apresentação oficial como novo reforço corintiano. Revelado pelo Vasco, o meio-campista tem 23 anos e acumula passagens por Cruzeiro e Fluminense.

"A saída de jogadores é normal, mas chego para assumir a responsabilidade. Não sou muito de falar. Prefiro a prática e mostrar dentro de campo", completou.

A diretoria do Corinthians também apresentou nesta quinta-feira o lateral-esquerdo Moisés como reforço para 2016. O jogador foi contratado no ano passado, mas estava emprestado ao Bragantino.