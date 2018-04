Marlos deve substituir Richarlyson no São Paulo

Com a ausência de Richarlyson, suspenso com três cartões amarelos, Ricardo Gomes pode deixar o São Paulo mais ofensivo contra o Avaí, sábado, no Morumbi. Embora não tenha confirmado a escalação, o treinador testou nesta sexta-feira a equipe com Marlos no meio-campo, recuando Jorge Wagner para atuar como volante ao lado de Arouca.

"Caso o Ricardo opte por esta formação [com Arouca, Jorge Wagner e Marlos no meio-campo], terei que compor mais o meio para dar liberdade ao Marlos. Não vejo problema nenhum", explicou Jorge Wagner, que gostou da possível entrada do canhoto Marlos.

"Quanto mais canhoto no time melhor, isso fortalece nossa equipe por aquele lado do campo. Já atuei dessa forma também quando o Hugo estava no time", afirmou.

Apesar de pregar respeito ao Avaí, Jorge Wagner garantiu que o São Paulo tem a obrigação de vencer. "Não podemos deixar de ganhar em hipótese alguma. Claro que o Avaí faz um bom campeonato, mas apesar de respeitarmos a equipe deles, temos de ser ousados para vencer mais uma e continuar perto da liderança", completou.