"Marmelada" tira Oswaldo do sério As insinuações de manipulação de resultados no empate com o Santo André por 2 a 2 tiraram o sempre comedido técnico do São Paulo, Oswaldo de Oliveira, do sério a ponto de deixá-lo exaltado. ?Quando eu disser algo, acreditem?, afirmou o treinador. ?No episódio da seleção afirmei que não havia sido convidado e ninguém acreditou em mim. Se outras pessoas no futebol fazem o contrário, eu falo a verdade?, disse o treinador, batendo com a mão na mesa e, literalmente, vermelho de raiva, insistindo que não houve ?marmelada?, como muitos insinuaram. ?Jogamos para ganhar o tempo todo?, disse. ?A queda de produção se deveu ao fato de que o Santo André recuou todo depois do gol de empate e nosso setor ofensivo ficou prejudicado pela ausência do Luís Fabiano. Como não tinha substituto fui obrigado a colocar um meia (Adriano) em seu lugar.? Sobre as críticas recebidas por dirigentes e torcedores do Santos, o técnico foi direto. ?Eles (do Santos) não se classificaram porque não conseguiram ganhar da Portuguesa Santista, do Santo André e do São Paulo.? O técnico também ironizou a polêmica ao falar do belo gol de meia-bicicleta de Luís Fabiano. ?Aliás, deveria valer por dois, assim o Santos estaria classificado e todo mundo ficaria contente.? O zagueiro Júlio Santos tentou explicar a bizarra jogada que originou o segundo gol do Santo André. ?Foi uma infelicidade minha. Tentei chutar a bola para escanteio e quando vi havia passado a bola para o adversário?, contou o jogador. ?Na hora do gol só pensei que estava prejudicando o São Paulo.? Júlio Santos revelou que o episódio atrapalhou sua noite de sono. ?Nunca eu faria algo assim de propósito. Tenho 21 anos e algumas metas, como jogar na seleção olímpica.? O recente seqüestro do pai, segundo o zagueiro, não teve qualquer influência. O meia Kaká, contundido na coxa direita, pode ficar fora do jogo contra o Santo André, quinta-feira, às 20h30, no Morumbi. Luís Fabiano tem problema na coxa esquerda, mas com maiores chances de atuar. Ajuda ? Os jogadores Kaká e Rogério Ceni participaram de uma ação beneficente organizada pelo projeto Ten Yad, que atende 1.800 idosos e deficientes físicos carentes diariamente. O meia imprimiu o desenho de suas mãos em uma tela e o goleiro em uma bola, que serão leiloadas no dia 14 de abril, no Mube (Museu Brasileiro de Escultura), às 19h30. Despeito ? O Santo André não aceita, de forma alguma, qualquer insinuação de marmelada. O mais indignado era o técnico Luiz Carlos Ferreira. ?É tudo uma besteira. As pessoas têm de reconhecer que o futebol do interior está evoluindo muito. Sinceramente, acho que é um discurso de pessoas despeitadas.? O experiente volante Sérgio Soares acha que ?é choradeira de quem ficou de fora?. O Santo André sonha em ir ainda mais longe. ?É uma missão difícil, mas todo mundo sonha?, comenta Ferreira.