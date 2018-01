Marques desfalca Vasco em Sergipe O chamado ?quarteto mágico" do Vasco formado pelos meias Petkovic e Marcelinho Carioca, além dos atacantes Valdir e Marques ainda não teve oportunidade de mostrar a sua força nesta temporada. E não será nesta quarta-feira, na estréia do time na Copa do Brasil, contra o Itabaiana-SE, às 20h30, no Estádio Batistão que isso vai acontecer. Marques, com uma contusão no ombro, desfalca a equipe. Marcelinho, que foi substituído no clássico com o Fluminense, pelo Campeonato Estadual, alegando cansaço muscular, será novamente escalado no ataque ao lado de Valdir. O preparador-físico do Vasco, Bebeto de Oliveira, disse que o jogador ainda vai precisar de mais três jogos para recuperar a forma física ideal. O técnico Antônio Lopes deve fazer duas modificações na equipe, ambas na zaga. Rogério Pinheiro volta ao time no lugar de Alex e forma a dupla com Wellington Paulo. Na lateral-direita, Russo corre o risco de ser barrado pelo treinador e ceder lugar ao jovem Claudemir, de 18 anos. O jogador foi destaque do Vasco na Copa São Paulo de Juniores. ?Estou trabalhando para conseguir a vaga no time e espero corresponder com a confiança do Lopes", disse Claudemir. De acordo com o treinador, o setor defensivo está destoando do ataque. ?Vou mexer não só nos jogadores como no posicionamento. Tomamos quatro gols em quatro partidas e isso não pode acontecer."