Marques deve enfrentar o Flamengo Depois de assumir a liderança do Campeonato Carioca, após a derrota do Flamengo para o Olaria, a comissão técnica do Vasco teve nesta quinta-feira mais uma boa notícia. O atacante Marques participou do coletivo e praticamente garantiu seu retorno ao time vascaíno diante do Flamengo. Ele se recupera de uma contusão no ombro e sua escalação será definida no treino desta sexta-feira. O atacante Valdir estava feliz com a possibilidade do retorno do companheiro de ataque, mas frisou que o time não pode pensar em empatar. ?Temos que jogar pensando na vitória. Procuramos fazer o melhor na competição e conseguimos chegar à decisão", afirmou o jogador, esquecendo-se que o Americano tem chances matemáticas de ser campeão da Taça Guanabara se houver empate no clássico.