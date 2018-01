Marques deve reforçar Vasco no domingo O atacante Marques, do Vasco, deve retornar ao time na partida de domingo contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Ele participou do treino desta quinta-feira e está praticamente recuperado de contusão no tornozelo. A decisão sobre sua escalação será feita após o coletivo desta sexta-feira à tarde. ?Ele treinou normalmente. Vamos aguardar o trabalho desta sexta-feira para dar a palavra final", afirmou o médico do Vasco, Fernando Mattar. Caso Marques atue, resta a dúvida se ele vai aguentar os 90 minutos. De acordo com o preparador-físico do clube, Bebeto de Oliveira, as condições do atacante são boas e ele deve ter condições de jogar até o fim. Com o provável retorno de Marques, o técnico Antônio Lopes terá que decidir quem será o outro atacante: Cadu ou Souza. A tendência é a de que o segundo seja o titular. Já Valdir não tem prazo para voltar ao time. Ele sofreu uma contusão muscular e ainda não está recuperado.