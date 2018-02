Marques é a esperança do Atlético-MG Para enfrentar o Flamengo, nesta terça-feira, às 20h30, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro terá o reforço do seu principal jogador. Recuperado de um edema na coxa esquerda, o atacante Marques treinou normalmente nesta segunda e foi confirmado pelo técnico Marco Aurélio. O atacante retorna ao Galo num momento delicado do time na competição. A derrota em casa para o Paraná, no meio da semana passada, complicou a situação do time alvinegro, que luta para escapar do rebaixamento. O Atlético está na zona de descenso: em 19.º lugar, com 30 pontos ganhos em 30 jogos. Para superar o Flamengo, Marques - que Marco Aurélio considera não só o principal atleta do grupo atleticano, mas também o melhor atacante em atividade no Brasil - recomenda ao time um futebol "simples". "Foi assim que conquistamos aquela seqüência de vitórias e acredito que será assim também que vamos reencontrá-las", diz. Marques terá no ataque a companhia de Catanha, com Uéslei retornando ao meio-campo, na vaga de Rodrigo Fabri. O treinador deverá escalar três volantes no meio: Walker, Amaral e Rafael Miranda. Na lateral-direita, Edilson entra no lugar de George e fará sua estréia, atuando desde o início.