Marques é a preocupação do São Caetano Nem a ausência de Marcelinho Carioca, machucado, serve para tirar a preocupação do técnico Mário Sérgio, do São Caetano, para o jogo de domingo, às 18 horas, em São Januário, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Ele até já arrumou um outro adversário ?muito perigoso" para neutralizar: o atacante Marques, ex-Corinthians e Atlético-MG. Mesmo não revelando como fará para anular o atacante, Mário Sérgio garante que terá atenção especial com o adversário. A própria ausência de Marcelinho não livrou os jogadores de ganharem uma recomendação de que é proibido fazer falta perto da grande área. O São Caetano, invicto e com sete pontos, defenderá a 11ª posição. E deve voltar ao esquema 3-5-2, com Daniel retornando ao meio da defesa ao lado de Dininho e Serginho. A outra opção defensiva é o deslocamento de Serginho para a lateral-esquerda no lugar de Zé Carlos, machucado e vetado pelos médicos. Elivélton e Jales, com problemas na panturilha, também estão vetados. Existe uma dúvida na lateral-direita entre Ângelo e Mineiro. No meio-campo, Fábio Santos poderá ficar com a vaga de Marco Aurélio, suspenso com três cartões amarelos. Enfim, todas estas dúvidas deixam o clima de mistério bem ao estilo do treinador. O elenco folgou nesta sexta-feira pela manhã e realizou técnico-tático à tarde na Estância Santa Luzia, em Mauá. No sábado pela manhã haverá apenas um treino leve e a delegação embarca na hora do almoço para o Rio.