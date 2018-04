Marques e Aranha podem voltar em breve no Atlético-MG

No caso do atacante Marques, afastado desde o início do ano após passar por cirurgia no joelho, Lasmar explicou que o jogador precisa apenas readquirir confiança. "Ele vem muito bem, respondendo bem, fazendo treinos com bola, participou de coletivo e vem ganhando confiança, que é o mais importante para que ele possa voltar a jogar", afirmou.

Mais de um mês afastado por conta de um estiramento muscular na coxa esquerda, o goleiro Aranha já treina com o preparador de goleiros e também deve retornar em breve. "Ele já está entregue à preparação física, passou a semana trabalhando com bola, aos cuidados do Marquinhos (Marcos Antônio Leme), que é o nosso preparador de goleiros", explicou o médico.