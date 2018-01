Marques e Marcelinho são poupados Os recém-contratados Marques e Marcelinho Carioca foram poupados do treinamento desta quarta-feira da equipe do Vasco. Ambos sentiram dores musculares e apenas realizaram treinos físicos. Eles não preocupam os médicos e atuam normalmente na estréia no Campeonato Estadual, sábado, contra o América, em São Januário. Já o zagueiro Wellington Paulo garante estar pronto para a partida contra o América. Ele vinha realizando a pré-temporada pelo Atlético-PR e disse que sua escalação só depende do técnico Antônio Lopes. E é justamente a zaga a atual preocupação do treinador. Domingo não agradou no primeiro teste e Alex sente dores musculares. Nesta quarta-feira, Lopes promove diversas experiências na posição.