Marques e Valdir são dúvidas no Vasco O técnico do Vasco, Antônio Lopes, ainda não sabe se poderá contar com os atacantes Marques e Valdir na segunda partida do Campeonato Brasileiro contra o Goiás, no próximo domingo. O primeiro ainda reclama de dores no tornozelo enquanto o segundo sente dores musculares. O treinador, porém, pôde, pela primeira vez, observar os recém-contratados Alex, Ricardo, Anderson Lopes e Da Silva. "Vamos observar esta garotada e ver se eles têm condições de serem titulares", disse Lopes, reconhecendo que o Vasco passa por problemas financeiros não tendo como investir em grandes contratações. "Infelizmente, todos os clubes estão enfrentando situação semelhante." O atacante Josafá ainda não se apresentou porque faltam acertar detalhes no contrato.