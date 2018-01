Marques fica no banco do Atlético-MG A maior atração do Atlético-MG no jogo contra o São Caetano, neste sábado, às 18h10, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, estará sentada no banco de reservas. Ídolo da torcida atleticana, o atacante Marques - que defendeu o time entre 1997 e 2002 - foi relacionado pelo técnico Tite e poderá fazer a sua reestréia. Marques, que retornou recentemente ao clube, não escondeu a sua contrariedade com a condição de reserva, mas disse que respeita a decisão do treinador. O ataque tem sido apontado como uma das principais deficiências do time de Belo Horizonte. "Me preparei forte para estrear como titular do Atlético. Estou me sentindo muito bem, mas tenho que respeitar a posição do treinador", disse o jogador. A novidade no Atlético será a volta de Zé Antônio ao meio-campo titular. Ele foi confirmado na vaga de Rodrigo Fabri, cujo contrato com o clube mineiro terminou na última quarta-feira. Rodrigo Fabri discute uma dívida com o Atlético de Madrid e a previsão é que somente após o dia 1º de julho ele tenha condições de voltar a atuar pela equipe mineira. Depois de sucessivos tropeços em casa, o Atlético busca uma vitória para tentar escapar da zona de rebaixamento do Brasileiro - ocupa a 20ª posição, com apenas cinco pontos.