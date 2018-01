Marques marca na vitória do Vasco A partida de abertura do Campeonato Estadual de 2003, com a vitória do Vasco sobre o América, por 1 a 0, neste sábado, em São Januário, retratou bem a crise que o futebol vive no estado. A contusão do meia Marcelinho Carioca escalado sem condições de atuar, os sucessivos erros cometidos pela arbitragem, além do abuso das jogadas violentas deram o tom da partida. Desde o início, o Vasco pressionou o América. Tanto que aos sete minutos do primeiro tempo, os jogadores americanos já contabilizavam sete faltas. Sem ter como conter a habilidade dos vascaínos, a infração foi utilizada em excesso e violentamente pelo América, que contou com a conivência do juiz Jorge Rabelo, neste confronto conhecido por "clássico da Paz". A decepção para a torcida vascaína aconteceu aos 22 minutos com a contusão no músculo posterior da coxa direita de Marcelinho Carioca, substituído por Ely Thadeu. O jogador durante a semana chegou a ser vetado para o confronto, pelo preparador-físico do Vasco, Bebeto de Oliveira, mas o presidente do clube Eurico Miranda impôs a escalação do atleta. Enquanto esteve em campo, o jogador cobrou uma bela falta logo aos três minutos, defendida pelo goleiro Fábio Carvalho e, no rebote, o zagueiro Rogério Correia chutou a bola na trave esquerda. No segundo tempo, o panorama da partida não mudou. O Vasco atacou e o América se defendeu abusando das faltas. A utilização do recurso neste ano foi ainda mais motivada, já que o regulamento do Estadual não prevê suspensão automática com o acúmulo de cartões amarelos. Aos quatro e 14 minutos o América conseguiu mostrar que não estava em campo somente para ser pressionado. Primeiro, em um chute sem perigo defendido pelo goleiro Fábio, depois o atacante André Biquinho acertou a bola trave direita do adversário. Mas, a pressão ensaiada pelo América não passou de ilusão e aos 29 minutos parte do "quarteto fantástico vascaíno (os meias Petkovic, Marcelinho Carioca, os atacantes Valdir e Marques)", que vinha tendo uma atuação discreta, funcionou. Petkovic tocou para o estreante Marques que, pela esquerda, da entrada da pequena área, chutou e marcou o gol da vitória do Vasco.