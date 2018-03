Marques permanece no Atlético-MG A diretoria do Atlético-MG confirmou nesta quarta que o atacante Marques disputará o Campeonato Brasileiro pelo clube mineiro. O jogador acertou a redução de seu salário, se enquadrando ao teto de R$ 50 mil mensais estipulado pelos dirigentes atleticanos. A permanência de Marques já havia sido adiantada pelo seu procurador, Aurélio Dias, que no início da semana disse que o jogador era "refém" da torcida do Galo. Na verdade, o atacante, maior ídolo alvinegro dos últimos anos, não cogitava deixar o clube mesmo com a redução salarial. Marques não gostou foi da maneira que a nova política salarial foi apresentada, segundo ele, proporcionando um desgaste de sua imagem perante os torcedores. "Eu quero passar uma borracha. Nos últimos meses foram muitas polêmicas. Desde o final da Copa do Brasil quando nós saímos, teve muito diz-que-diz. A partir desse momento ficou tudo para trás", afirmou o atacante sofreu uma redução de cerca de 40% em seus vencimentos. Impasse sobre Guilherme - O presidente do Conselho Deliberativo do Galo, Alexandre Kalil, se reuniu novamente com o pai do atacante Guilherme, Virgílio Alves, mas o clube não divulgou se o jogador permanecerá ou não em Belo Horizonte. Guilherme tem proposta do Corinthians e estaria sendo pretendido por outro clube paulista. A assessoria de imprensa do Atlético negou que as negociações com o time de Parque São Jorge tenham sido descartadas, conforme disse na terça Kalil, caso não houvesse uma definição nesta quarta. Batata - A diretoria atleticana anunciou também que acertou a contratação do zagueiro corintiano Batata, que nesta quinta estará em Belo Horizonte para assinar contrato com o clube até 31 de dezembro. Batata será emprestado ao Atlético, que irá arcar com o pagamento de seus salários. O zagueiro, de 28 anos, que estava na reserva do Timão, foi indicado pelo técnico Geninho, com quem trabalhou no Ituano, clube do interior paulista, em 1993.