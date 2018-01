Marques pode se tansferir para o Japão O atacante Marques, do Vasco, continua negociando uma possível transferência para o Nagoya Grampus, do Japão. O jogador ainda não acertou o salário com o clube japonês, mas a situação deve ser resolvida nas próximas horas. Caso seja contratado, o atleta só fica no time vascaíno até o fim deste mês. Apesar da negociação, Marques vai enfrentar normalmente o Flamengo, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Outro que tem escalação confirmada é o meia Marcelinho. O jogador está recuperado de dores musculares e vai enfrentar o clube que o revelou para o futebol nacional. Já Edmundo, com uma contusão no joelho, desfalca a equipe.