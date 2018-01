Marques pode ser o 1º reforço do Vasco O Vasco é o único time carioca que ainda não contratou ninguém para a próxima temporada. Mas o atacante Marques, com passagem pela seleção e mais recentemente Atlético-MG, pode ser o primeiro reforço. Hoje, o atleta deu a entender que não gostaria de disputar a Série B em 2006, embora tenha contrato com o clube mineiro por mais dois anos. Ele soube do interesse do Vasco e ficou entusiasmado. ?Essas mexidas, essas trocas de mudança de ano sempre acontecem. Tenho um carinho muito grande pelo Vasco, por onde já atuei, e voltaria com alegria para o Rio.? Marques afirmou que ainda não conversou com nenhum dirigente do Vasco. ?Mas acho que meu procurador (Aurélio Dias), uma pessoa bem relacionada no Vasco e no Atlético-MG, está vendo isso.?