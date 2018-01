Marques pode voltar no clássico O atacante Marques voltou aos treinos com bola hoje e pode retornar ao Vasco no clássico contra o Flamengo, no sábado de carnaval. Ele realizou um trabalho leve, supervisionado pelo preparador-físico do clube Bebeto de Freitas, e deixou otimista o médico Fernando Mattar. "O Marques iniciou a programação que idealizamos para ele. Treinou com bola, mas ainda dependemos do resultado do exame", disse Fernando, referindo-se à tomografia que o jogador realizou pela manhã. "Nossa intenção é a de escalá-lo contra o Flamengo. A diretoria do Vasco anunciou que o meia Léo Lima, que só jogou 17 minutos contra o Bangu por causa de uma expulsão, não será punido.