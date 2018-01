Marques rescinde contrato com Vasco O atacante Marques esteve nesta terça-feira em São Januário para rescindir o seu contrato com o Vasco. O jogador vai atuar pelo Nagoya Grampus, do Japão, pelos próximos dois anos. O time japonês pagou cerca de R$ 500 mil de indenização clube carioca para obter a liberação do atleta. Por enquanto, não há perspectivas na contratação de um substituto para Marques. O técnico Antônio Lopes já se reuniu com membros da diretoria do Vasco, mas nenhum nome foi revelado. Nesta terça-feira, o presidente do clube, Eurico Miranda, se reuniu com o procurador do volante Marcelinho Paulista. O jogador pode ser anunciado como novo reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro.